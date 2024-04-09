Depremlerden etkilenen Hatay, Adana ve Osmaniye'de mezarlıklara hüzünlü ziyaret

Geçen yıl 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay, Adana ve Osmaniye'deki mezarlıklarda, aileler afette kaybettikleri yakınlarının kabirlerini Ramazan Bayramı arifesinde ziyaret etti.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki Narlıca Deprem Mezarlığı'na giden aileler, kaybettikleri yakınları için Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Yakınlarının mezar taşlarını temizleyen aileler, kabirlere çiçek de bıraktı.

Kabir ziyaretlerinde, hüzünlü anlar yaşandı.

- AA muhabiri Burak Milli'nin mezarına ziyaret

Depremde İskenderun ilçesindeki evinin enkazından 9 Şubat'ta eşi Ayşen Milli (30) ve 5 aylık kızı Eylül Lina ile cansız bedeni çıkartılan Anadolu Ajansı muhabiri Burak Milli'nin (31) Çankaya Mezarlığı'ndaki kabri de ziyaret edildi.

Burak Milli'nin annesi Ayşe Fatma Güzüküçük, oğlunun mezarına çiçek bırakarak dua okudu.

Milli'nin kız kardeşi Deniz Güngör ile teyzesi Zeliha Gözüküçük de kabir başında dua etti.

Burak Milli'nin cenazesi Çankaya Mezarlığı'nda, eşi ve kızının cenazeleri ise Adana'da toprağa verilmişti.