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        Depremlerden etkilenen Hatay, Adana ve Osmaniye'de mezarlıklara hüzünlü ziyaret

        Geçen yıl 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay, Adana ve Osmaniye'deki mezarlıklarda, aileler afette kaybettikleri yakınlarının kabirlerini Ramazan Bayramı arifesinde ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 13:06 Güncelleme: 09.04.2024 - 13:06
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        Depremlerden etkilenen Hatay, Adana ve Osmaniye'de mezarlıklara hüzünlü ziyaret
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        Geçen yıl 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay, Adana ve Osmaniye'deki mezarlıklarda, aileler afette kaybettikleri yakınlarının kabirlerini Ramazan Bayramı arifesinde ziyaret etti.

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki Narlıca Deprem Mezarlığı'na giden aileler, kaybettikleri yakınları için Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

        Yakınlarının mezar taşlarını temizleyen aileler, kabirlere çiçek de bıraktı.

        Kabir ziyaretlerinde, hüzünlü anlar yaşandı.

        - AA muhabiri Burak Milli'nin mezarına ziyaret

        Depremde İskenderun ilçesindeki evinin enkazından 9 Şubat'ta eşi Ayşen Milli (30) ve 5 aylık kızı Eylül Lina ile cansız bedeni çıkartılan Anadolu Ajansı muhabiri Burak Milli'nin (31) Çankaya Mezarlığı'ndaki kabri de ziyaret edildi.

        Burak Milli'nin annesi Ayşe Fatma Güzüküçük, oğlunun mezarına çiçek bırakarak dua okudu.

        Milli'nin kız kardeşi Deniz Güngör ile teyzesi Zeliha Gözüküçük de kabir başında dua etti.

        Burak Milli'nin cenazesi Çankaya Mezarlığı'nda, eşi ve kızının cenazeleri ise Adana'da toprağa verilmişti.

        - Adana'da depremde yakınlarını kaybedenlerden mezarlık ziyareti

        Adana'da depremde hayatını kaybedenlerin aileleri, merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'nda mezarlıklara çiçekler bıraktı.

        Aileler, kaybettikleri yakınları için Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

        Nesimi Çakmak, AA muhabirine, depremde halası, kuzeni, kuzeninin eşi ve kuzeninin çocuğunun kaybettiğini söyledi.

        Yakınlarının mezarına bayram ziyaretine geldiğini ifade eden Çakmak, "Yasin okuduk, geçmişlerine rahmet eyledik. İnşallah Allah cennetiyle karşılar, cennetiyle muamele eder. Deprem şehitleri oldular, onları ziyaret ettik. Cümle geçmişlerimize de depremde kaybettiğimiz tüm şehitlerimize de Allah rahmet eylesin. Hepsine rahmet diliyorum." diye konuştu.

        - Osmaniye'de Deprem Mezarlığı'na hüzünlü ziyaret

        Osmaniye'de Ramazan Bayramı arifesinde Deprem Mezarlığı'na gidenler, kaybettikleri yakınlarının kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti, mezarları temizledi.

        Bazı vatandaşlar, kaybettikleri yakınlarının mezarları başında dua okurken hüzünlü anlar yaşadı.

        Depremde yaşamını yitiren çocukların mezarlarına, yakınları tarafından şeker ve çikolata bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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