Hatay'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Ocaklı Mahallesi'ndeki otoban bağlantı yolunda bulunan ışıklarda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada yaralanan 7 kişi sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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