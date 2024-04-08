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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da iftar yapan vatandaşlara telefondan seslendi:

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) CHP'nin Hatay'da seçimin yenilenmesi talebini reddetmesine ilişkin, "Sizler azmettiniz, karar verdiniz ve bunun neticesinde de Hatay'da Mehmet kardeşimiz kesin kararla seçimi kazanmış oldu." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 19:39 Güncelleme: 08.04.2024 - 19:39
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da iftar yapan vatandaşlara telefondan seslendi:
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) CHP'nin Hatay'da seçimin yenilenmesi talebini reddetmesine ilişkin, "Sizler azmettiniz, karar verdiniz ve bunun neticesinde de Hatay'da Mehmet kardeşimiz kesin kararla seçimi kazanmış oldu." dedi.

        Merkez Antakya ilçesindeki Türkiye Kore Dostluk Geçici Konaklama Merkezi'nde düzenlenen iftar programında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara seslendi.

        YSK'nin, CHP'nin Hatay'da seçimin yenilenmesi talebini reddetmesine değinen Erdoğan, şöyle konuştu:

        "Sevgili Hataylı kardeşlerim, bugün malum Yüksek Seçim Kurulu Hatay'la ilgili nihai kararını verdi ve bundan sonraki süreç içerisinde artık bu malum tiplerin yapacakları yanlış yollar, müracaatlar, herhangi bir netice de veremeyecektir. Sizler azmettiniz, karar verdiniz ve bunun neticesinde de Hatay'da Mehmet kardeşimiz kesin kararla seçimi kazanmış oldu. Biz zaten inanmıştık ve artık Hatay'ın bu karanlık günlerini geride bırakmanın huzuru içerisindeyiz. Bundan sonraki süreçte gerek Cumhurbaşkanı olarak şahsım, gerek kabinem, gerekse Cumhur İttifakı olarak inşallah Hatay'a olan hizmetlerimizi çok daha kararlı bir şekilde arttıracağız, geliştireceğiz ve geçmişte nasıl Hatay'a hizmetler vermişsek, bu hizmetleri bundan sonra da devam ettireceğiz."

        Erdoğan, Hatay'ın, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilendiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

        "Hepsinden öte Hatay'ın bu talihsiz deprem olayından sıkıntılarını da bir an önce aşmanın gayreti içerisinde olacağız ve bu konuda hiç endişeniz olmasın. Bayramdan sonra inşallah şahsım da heyetimle beraber bir Hatay ziyareti yapacağız. Sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. Şimdiden Ramazan Bayramı'mızın da ülkemiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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