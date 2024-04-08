Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Hatay'da konuştu:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Dünya Bankasından elde ettiğimiz özel bir kredi var; tam 14,2 milyar lirayı Hatay için kullanacağız. Projelerimiz hazır, önümüzdeki günlerde ihalelere çıkacağız." dedi.

Özhaseki, Hatay Valiliğini ziyaretinde, girişte sergilenen 6 Şubat 2023 depremlerinin fotoğraflarını inceledi. Daha sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Özhaseki'ye, Vali Mustafa Masatlı mozaik taşlı tablo hediye etti. Bakan Özhaseki, Vali Masatlı ile basına kapalı görüştü.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Özhaseki, Hatay'ın demografisinin, hoşgörü ve barışçı ortamının, kültürünün önemine değinerek her şeyiyle Türkiye'de örnek gösterdikleri bir vilayet olduğunu söyledi.

Ziyarette, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Abdülkadir Özel, Kemal Karahan ve Adem Yeşildal, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı ile AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan ve diğer ilgililer de yer aldı.

Özhaseki, bundan sonra hizmet döneminin olduğunu ifade ederek, "Eskiler şöyle söylerlerdi; seçim biter, geçim başlar. Bu geçimin en güzel yapılacağı günlerdeyiz şimdi. Herkesi kucaklayarak, yaraları sararak, önümüzdeki günlerde Hatay'ı eski şaşalı günlerine döndürmek için elimizden ne geliyorsa hep birlikte yapacağız, bunun çabası içerisindeyiz." dedi.

Bundan dolayı gece gündüz Hatay'ı düşünerek projeler yapmaya devam ettiklerini anlatan Özhaseki, bugün Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) aldığı kararın Hatay için hayırlı olması dileğinde bulundu.

- "Şu anda 144 bin bağımsız birimin inşaatı devam ediyor"

Hatay'ın depremde en fazla zarar gören şehir olduğuna vurgu yapan Özhaseki, kentte binlerce konut ve iş yerinin yıkıldığını anımsattı.

Kendilerine, bu hasarın altından kalkabilmenin ve bir an önce yaraları sarabilmenin düştüğünü dile getiren Özhaseki, bunun için de gece gündüz demeden uğraştıklarını söyledi.

Özhaseki, tüm bakanlıkların ekipleriyle bölgede olduğunu, şimdi de belediyenin desteğiyle çok daha hızlı şekilde yaraları sarmaya devam edeceklerini anlatarak, "Tabii 310 bin civarında hasarımız var ama biz de bir taraftan bütün ilçelerimizde de işe başladık. Yani gerek Antakya'mızda, Defne'mizde, İskenderun'da, Kırıkhan'da, Hassa'da her yerde inşaatlar başlattık. Sadece Hatay merkezimizde 19 yerde şantiyemiz var, şu anda 144 bin bağımsız birimin inşaatı devam ediyor, bir taraftan köy evlerimiz devam ediyor." diye konuştu.