Hatay'da 6 yük konteynerini çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İskenderun ilçesi Güzelçay Mahallesi'ndeki bir iş yerinin deposundan 6 yük konteyneri çalındı.

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