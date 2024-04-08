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        Hatay'da 6 yük konteynerini çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

        Hatay'da 6 yük konteynerinin çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 16:55 Güncelleme: 08.04.2024 - 16:55
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        Hatay'da 6 yük konteynerini çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
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        Hatay'da 6 yük konteynerinin çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İskenderun ilçesi Güzelçay Mahallesi'ndeki bir iş yerinin deposundan 6 yük konteyneri çalındı.

        İş yeri sahibinin ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

        Ekipler, kimliklerini tespit ettikleri şüpheliler M.C.Y, M.A.Ç. ve B.Ş'yi gözaltına aldı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.C.Y. ile B.Ş. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, M.A.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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