Hatay'da yıldırımın isabet ettiği trafoda yaşanan patlama kamerada
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde trafoya yıldırım isabet etmesi sonucu yaşanan patlama, araç kamerasınca görüntülendi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde trafoya yıldırım isabet etmesi sonucu yaşanan patlama, araç kamerasınca görüntülendi.
İlçede dün etkili olan yağışlar sırasında, Abdi İpekçi Caddesi'ndeki bir trafoya yıldırım isabet etti.
Yıldırımın inme anı ve sonrasında trafoda yaşanan patlama, bir aracın güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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