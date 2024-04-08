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        Hatay'da yıldırımın isabet ettiği trafoda yaşanan patlama kamerada

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde trafoya yıldırım isabet etmesi sonucu yaşanan patlama, araç kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 16:01 Güncelleme: 08.04.2024 - 16:01
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        Hatay'da yıldırımın isabet ettiği trafoda yaşanan patlama kamerada
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde trafoya yıldırım isabet etmesi sonucu yaşanan patlama, araç kamerasınca görüntülendi.

        İlçede dün etkili olan yağışlar sırasında, Abdi İpekçi Caddesi'ndeki bir trafoya yıldırım isabet etti.

        Yıldırımın inme anı ve sonrasında trafoda yaşanan patlama, bir aracın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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