Hatay'da jandarmanın bulduğu yaralı kartal tedaviye alındı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, jandarma ekiplerince bulunan yaralı kartalın tedavisine başlandı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, jandarma ekiplerince bulunan yaralı kartalın tedavisine başlandı.
Jandarma ekipleri, Mızraklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanı kontrol ettikleri sırada bir kartalın yaralı olduğunu fark etti.
Olayın bildirilmesi üzerine kartalı teslim alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, tedaviye başladı.
Kuş, sağlığına kavuştuktan sonra doğaya bırakılacak.
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