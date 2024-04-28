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        Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı, Hatay'da ziyarete açıldı

        Hatay'ın Antakya ilçesine gelen Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı, ziyaretçilerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 17:45 Güncelleme: 28.04.2024 - 17:45
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        Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı, Hatay'da ziyarete açıldı
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        Hatay'ın Antakya ilçesine gelen Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı, ziyaretçilerle buluştu.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında Türkiye turuna çıkan tır, Expo Kisecik alanında konuşlandırıldı.

        Çanakkale Zaferi'ni anlatan resim, fotoğraf ve videoların gösterildiği müze, ziyaretçilerini ağırladı.

        Vatandaşlar, müzede sergilenen savaştan kalma objeleri inceledi.

        Tır, yarın da ziyaretçilerle buluştuktan sonra Kilis'e hareket edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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