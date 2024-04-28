Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı, Hatay'da ziyarete açıldı
Hatay'ın Antakya ilçesine gelen Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı, ziyaretçilerle buluştu.
Hatay'ın Antakya ilçesine gelen Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı, ziyaretçilerle buluştu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında Türkiye turuna çıkan tır, Expo Kisecik alanında konuşlandırıldı.
Çanakkale Zaferi'ni anlatan resim, fotoğraf ve videoların gösterildiği müze, ziyaretçilerini ağırladı.
Vatandaşlar, müzede sergilenen savaştan kalma objeleri inceledi.
Tır, yarın da ziyaretçilerle buluştuktan sonra Kilis'e hareket edecek.
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