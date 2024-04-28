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        İskenderun'da altyapı çalışması sırasında su borusu patladı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde kanalizasyon hattı yenileme çalışması sırasında su borusu patladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 02:33 Güncelleme: 28.04.2024 - 02:33
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        İskenderun'da altyapı çalışması sırasında su borusu patladı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde kanalizasyon hattı yenileme çalışması sırasında su borusu patladı.

        Barbaros Mahallesi Mithat Paşa Caddesi'nde İskenderun Belediyesi HATSU ekiplerinin kanalizasyon hattı yenileme çalışması esnasında patlayan su borusu nedeniyle caddede su birikintileri oluştu, trafikte aksama yaşandı.

        HATSU ekiplerinin patlayan boruyu tamir çalışması sürüyor.

        HATSU Bölge Müdürü Ahmet Uygun, gazetecilere yaptığı açıklamada, olaya müdahale ederek kısa süre içinde boruyu onaracaklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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