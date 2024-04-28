Depremden kurtulan SP'li ikizler Emir ile Demir dik oturup, düz basmaya başladı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, deprem nedeniyle tedavileri yarım kalan, serebral palsi hastası 7 yaşındaki ikiz kardeşler Emir ve Demir Korkunç, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'nın desteğiyle ameliyat olduktan sonra dik oturup, düz basmaya başladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde ev kadını Nuray Korkunç (48) ile gündelik işlerde çalışan Kemal Korkunç (50), serebral palsi hastası 7 yaşındaki ikiz çocukları Emir ve Demir'in üzerine kapanıp korudu. Depremin durmasıyla çocuklarını kucaklayıp dışarı çıkan çift, evleri ağır hasar alınca çadıra yerleşti. Emir ile Demir'in tedavi gördüğü hastane de depremde yıkıldı. Tedavileri yarım kalan kardeşlere, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, el uzattı. Deprem sonrası Hatay'da, başta özel gereksinimi olan çocuklara ve ailelere hizmet sunan vakıf, sadece parmak ucunda yürüyebilen ve dik oturamayan ikizleri ameliyat ettirdi. Başarılı geçtiği belirtilen ameliyatın ardından fizyoterapi sürecine başlayan Emir ile Demir, dik oturabilmeye ve düz basabilmeye başladı. Kardeşlerin, bir süre daha fizyoterapi aldıktan sonra sağlıklı bir şekilde yürüyebileceği belirtildi.