Hatay'da depremzede kadınlar el emeği ürünleri Türkiye'nin birçok iline gönderiyor

BETÜL SÜMEYYE US - Depremlerden etkilenen Hatay'da afetzede kadınlar, Hayat Hatay Projesi ile el emeği ürünlerini Türkiye’nin dört bir yanına göndererek gelir elde ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da hayata geçirilen "Hayat Hatay Projesi" ile kentte faaliyet gösteren kadın kooperatifleri tek çatı altında toplandı.

Hayat Hatay Projesi kapsamında depremzede kadınlar, nar ekşisi, reçel, salça, çanta, cüzdan gibi ürünler hazırlıyor.

Kooperatif üyesi kadınlar, Vali Mustafa Masatlı'nın öncülüğünde ocak ayında hizmete giren Hayat Hatay Projesi Lojistik Merkezi’nde ürettikleri ürünlerin satış ve pazarlamasına devam ediyor.

Haftanın 5 günü lojistik merkezine gelen depremzede kadınlar, yaptıkları el emeği ürünlerin adreslerine ulaşması için yoğun mesai harcıyor. Farklı ilçelerden getirilen ürünler, merkezdeki kadınlar tarafından büyük bir titizlikle paketlendikten sonra teslimat için Türkiye'nin çok sayıda iline gönderiliyor. Hatay 6 Şubat Kadın Kooperatifi Başkanı Ebru Yasak, AA muhabirine, ev hanımı olduğunu ve depremlerin ardından Hayat Hatay Projesi ile çalışma imkanı bulduğunu anlattı. Proje sayesinde hem yaralarını sardıklarını hem de ekonomik kazanç elde ettiklerini belirten Yasak, yaptıkları ve hazırladıkları ürünleri hayathatay.com internet sitesinde satışa sunduklarını söyledi.

Hayat Hatay Projesi'nde 283 ev hanımının emeğinin olduğunu dile getiren Yasak, "Çalışan kadın, kazanan kadın, daha mutlu bir anne oluyor." dedi. - "Çocuklarıma tekrardan rızık kapısı açılmış oldu" Kadın kooperatiflerinin ürettikleri ürünlerin satış ve pazarlamasına katkıda bulunan Gülhan Kurt da depremde oğluyla enkazdan kurtulduğunu söyledi. Hayat Hatay Projesi sayesinde yeniden iş imkanı bulduğunu kaydeden Kurt, "Tekrardan bir umut olduğunu, hayatın bitmediğini, farklı insanlarla el ele daha güzel yerlere gelebileceğimi, yani onların katkısı çok büyük. Herkesten bir şeyler alabilmek çok güzel bir şey. Bu deprem herkese 'bitti' dedirttirdi ama Rabb'im herkesin önüne, karşısına güzel insanlar çıkarttırdı. Benim de karşıma kooperatif başkanımız Ebru Yasak'ı çıkarttı. Böylelikle çocuklarıma da tekrardan rızık kapısı açılmış oldu." ifadelerini kullandı.

Depremzede Nagihan Öztürk, Hayat Hatay Projesi'nde çalışmaktan memnun olduğunu söyledi. Proje sayesinde adeta hayata yeniden tutunduğunu vurgulayan Öztürk, şöyle konuştu: "Hayatımın dönüm noktası oldu. Valilik bu projeyi yaparken, bir kadına verebilecek en güzel şeyi vermiş, 'sen üret, gerisi ben de' diyor. Üreten kadınların da hepsinin muhakkak bir hikayesi var, onlara da üretmek iyi gelmiştir. Biz burada büyük bir titizlikle, gelen ürünleri muhafaza ediyoruz. Birimiz sipariş hazırlıyor, birimiz paketliyor. Bu büyük bir proje, o yüzden iyi ki buradayım, iyi ki geldim, kendimi buldum, kafamı dağıttım. İşe gelmek iyi geldi."

Mehtap İmren de Hayat Hatay Projesi Lojistik Merkezi’nin açılması ile iş sahibi olduğunu ve ev ekonomisine katkı sağladığını dile getirdi. Proje sayesinde Hatay'ın birçok ilçesinde kadınların ya evinde ya da konteynerinde ürünleri yaptığını bildiren İmren, "Yani herkes bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyor. İnsanlara faydalı olmaya çalışıyoruz. Biz de burada elimizden geldiğince kadın olarak bir şeyler üretiyoruz. Duyuldukça daha çok satışlarımız artıyor, daha çok destek veriliyor. Sesimizi duyan herkesin ürünlerimizi almasını, bizlere katkıda bulunmasını tabii ki daha çok isteriz, çünkü her eve, herkese bu ürünler gittikçe biz de daha iyi ayağa kalkıyoruz." diye konuştu.