Hatay'da depremzede çocuklar model uçak etkinliğinde eğlendi

Çocuklardan Mira Gözübenli ve Hatice Nihal Köse de hazırladıkları model uçakları uçurmanın sevincini yaşadıklarını anlattı.

Katılımcıların etkinlikten dolayı mutlu olduğunu belirten Amaç, "Türk Hava Kurumundan temin ettiğimiz model uçaklarla çocuklarımızı havacılık faaliyetiyle tanıştırdık." dedi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.