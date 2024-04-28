Hatay'da gelinciklerin açtığı tarlalar fotoğraf meraklılarını ağırladı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde fotoğraf tutkunları, tarlaları renklendiren gelincik çiçeklerini görüntüledi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde fotoğraf tutkunları, tarlaları renklendiren gelincik çiçeklerini görüntüledi.
Havaların ısınmasıyla Numuneevler Mahallesi'ndeki bazı tarlalarda gelincikler açtı.
Mahalleden geçen vatandaşlar, yolculuklarına ara verip gelincikleri inceledi.
Çiçeklerin arasında gezen ziyaretçiler, fotoğraf çektirdi.
Fotoğraf tutkunları, kırmızı renge boyanan tarlaları görüntüledi.
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