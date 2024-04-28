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        Hatay'da gelinciklerin açtığı tarlalar fotoğraf meraklılarını ağırladı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde fotoğraf tutkunları, tarlaları renklendiren gelincik çiçeklerini görüntüledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 13:42 Güncelleme: 28.04.2024 - 13:42
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        Hatay'da gelinciklerin açtığı tarlalar fotoğraf meraklılarını ağırladı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde fotoğraf tutkunları, tarlaları renklendiren gelincik çiçeklerini görüntüledi.

        Havaların ısınmasıyla Numuneevler Mahallesi'ndeki bazı tarlalarda gelincikler açtı.

        Mahalleden geçen vatandaşlar, yolculuklarına ara verip gelincikleri inceledi.

        Çiçeklerin arasında gezen ziyaretçiler, fotoğraf çektirdi.

        Fotoğraf tutkunları, kırmızı renge boyanan tarlaları görüntüledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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