Belen'de Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yılı kutlandı
Hatay'ın Belen ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Hatay'ın Belen ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Atatürk Anıtı'na, İlçe Emniyet Müdürlüğü çelengi bırakıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program tamamlandı.
Törene, İlçe Emniyet Müdürü Volkan Cansever, kamu kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
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