Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Hatay'da iftara katıldı:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bir taraftan evlerimizi teslim edeceğiz, bir taraftan altyapıyı bitireceğiz, 1-2 sene içerisinde inşallah Hatay'ımız o şaşalı, neşeli günlerine dönmüş olacak." dedi.

Özhaseki, merkez Antakya ilçesindeki Türkiye Kore Dostluk Geçici Konaklama Merkezi'nde düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da telefonla vatandaşlara seslendiği iftar programına katıldı.

Burada konuşan Özhaseki, depremlerin hemen ardından Hatay'a gelerek yaptıkları çalışmaları anlattı.

Depremlerin tahribatına değinen Özhaseki, "Bunun altından kalkmayı Allah bize nasip edecek. Bizler büyük bir devlet ve gerçekten büyük bir milletiz, böyle bir milletin ferdi olmak, emin olun hepimiz için bir şeref. Tüm Türkiye ayaktaydı, yardım edebilmek amacıyla da herkes elinden ne geliyorsa yaptı." diye konuştu.

Özhaseki, kendilerinin de dört bir taraftan çalıştığını ve 4 bin 333 köyde köy evi inşa ettiklerini dile getirerek, 110 bin kişilik işçi ordusuyla evleri yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Hatay'ın mimarisine değinen Özhaseki, "Hatay'ın kendine has bir mimarisi, silüeti var, şehrin özel bir tarihi dokusu var. Bunu kaybetmeyelim diye özel olarak 6 mimarlık şirketini çalıştırdık. Sonra da şu anda tam 144 bin ihaleyi yaptık, evlerimiz devam ediyor, bir kısmını sizler de biliyorsunuz, teslim ettik." ifadelerini kullandı.