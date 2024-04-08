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        Hatay'da ramazan ayının son teravih namazı kılındı

        Hatay'da ramazan ayının son teravih namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 23:12 Güncelleme: 08.04.2024 - 23:12
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        Hatay'da ramazan ayının son teravih namazı kılındı
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        Hatay'da ramazan ayının son teravih namazı kılındı.

        İskenderun ilçesindeki Nihal Atakaş Camisi'ne gelen vatandaşlar, ramazanın son teravih namazında saf tuttu.

        Teravih namazının ardından vatandaşlar dua etti, camide Kur'an-ı Kerim okudu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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