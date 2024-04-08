Hatay'da ramazan ayının son teravih namazı kılındı
Hatay'da ramazan ayının son teravih namazı kılındı.
Hatay'da ramazan ayının son teravih namazı kılındı.
İskenderun ilçesindeki Nihal Atakaş Camisi'ne gelen vatandaşlar, ramazanın son teravih namazında saf tuttu.
Teravih namazının ardından vatandaşlar dua etti, camide Kur'an-ı Kerim okudu.
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