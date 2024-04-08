Hatay'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Özerli Mahallesi'nde, Ö.Ö. idaresindeki 31 SK 618 plakalı otomobil ile M.F. yönetimindeki 31 MD 2801 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.