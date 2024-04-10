Sağlık Bakanı Koca, bayram namazını Hatay'da kıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ramazan Bayramı namazını, Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki Hacı Cuma Kahraman Camisi'nde kıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ramazan Bayramı namazını, Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki Hacı Cuma Kahraman Camisi'nde kıldı.
Koca, beraberinde Vali Mustafa Masatlı, AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ile camide bayram namazını kıldıktan sonra vatandaşlarla bayramlaştı.
Bakan Koca, cami bahçesinde vatandaşlarla bir süre sohbet etti.
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