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        Sağlık Bakanı Koca, bayram namazını Hatay'da kıldı

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ramazan Bayramı namazını, Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki Hacı Cuma Kahraman Camisi'nde kıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 07:40 Güncelleme: 10.04.2024 - 07:40
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        Sağlık Bakanı Koca, bayram namazını Hatay'da kıldı
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        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ramazan Bayramı namazını, Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki Hacı Cuma Kahraman Camisi'nde kıldı.

        Koca, beraberinde Vali Mustafa Masatlı, AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ile camide bayram namazını kıldıktan sonra vatandaşlarla bayramlaştı.

        Bakan Koca, cami bahçesinde vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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