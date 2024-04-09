Hatay'da Deprem Şehitleri Mezarlığı'nda hüzün

HATAY'da 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybedenler, Ramazan Bayramı arifesinde Narlıca Deprem Şehitleri Mezarlığı'na giderek dua etti.

Ramazan Bayramı arifesinde Narlıca Deprem Şehitleri Mezarlığı'nda yoğunluk oluştu. Yanlarında getirdikleri çiçekleri yakınlarının mezarına diken vatandaşlar, dua edip, gözyaşı döktü. Bazı mezarlara konulan oyuncak, kıyafet ve kişisel eşyalar da duygulandırdı. Depremde eşi İnci (43) ile oğulları Arda (3) ve Emre'yi (2) kaybeden Erkan Erdem (44), her gün mezarlığa gelip ziyarette bulunduğunu ancak acısının hala dinmediğini söyleyerek uzun süre gözyaşı döktü.