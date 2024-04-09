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        Hatay'da Deprem Şehitleri Mezarlığı'nda hüzün

        HATAY'da 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybedenler, Ramazan Bayramı arifesinde Narlıca Deprem Şehitleri Mezarlığı'na giderek dua etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 13:57 Güncelleme: 09.04.2024 - 14:00
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        Hatay'da Deprem Şehitleri Mezarlığı'nda hüzün
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        HATAY'da 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybedenler, Ramazan Bayramı arifesinde Narlıca Deprem Şehitleri Mezarlığı'na giderek dua etti.

        Ramazan Bayramı arifesinde Narlıca Deprem Şehitleri Mezarlığı'nda yoğunluk oluştu. Yanlarında getirdikleri çiçekleri yakınlarının mezarına diken vatandaşlar, dua edip, gözyaşı döktü. Bazı mezarlara konulan oyuncak, kıyafet ve kişisel eşyalar da duygulandırdı. Depremde eşi İnci (43) ile oğulları Arda (3) ve Emre'yi (2) kaybeden Erkan Erdem (44), her gün mezarlığa gelip ziyarette bulunduğunu ancak acısının hala dinmediğini söyleyerek uzun süre gözyaşı döktü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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