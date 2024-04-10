Bakan Koca, Hatay'da: Acıları içimizde ama umutlarımız hep taze

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da bayram namazını kılıp, deprem şehitleri mezarlığını ziyaret etti. Koca, Acıları içimizde ama umutlarımız hep taze" dedi.

Bakan Koca, Ramazan Bayramı'nı kutlamak ve bir dizi ziyarette bulunmak için Hatay'a geldi. Bayram namazını Hacı Cuma Kahraman Camisi'nde kılan Koca daha sonra Narlıca Deprem Şehitleri Mezarlığı'nı ziyaret etti. Koca'ya Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal eşlik etti. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşların mezarlarına karanfil bırakıp, dua eden Koca, deprem sonrası üçüncü bayramı da Hatay'da geçirdiğini söyledi.