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        Bakan Koca, Hatay'da: Acıları içimizde ama umutlarımız hep taze

        SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da bayram namazını kılıp, deprem şehitleri mezarlığını ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 09:45 Güncelleme: 10.04.2024 - 09:50
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        Bakan Koca, Hatay'da: Acıları içimizde ama umutlarımız hep taze
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        SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da bayram namazını kılıp, deprem şehitleri mezarlığını ziyaret etti. Koca, Acıları içimizde ama umutlarımız hep taze" dedi.

        Bakan Koca, Ramazan Bayramı'nı kutlamak ve bir dizi ziyarette bulunmak için Hatay'a geldi. Bayram namazını Hacı Cuma Kahraman Camisi'nde kılan Koca daha sonra Narlıca Deprem Şehitleri Mezarlığı'nı ziyaret etti. Koca'ya Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal eşlik etti. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşların mezarlarına karanfil bırakıp, dua eden Koca, deprem sonrası üçüncü bayramı da Hatay'da geçirdiğini söyledi.

        'UMUTMAMIZ SÖZ KONUSU BİLE DEĞİL'

        Devlet olarak hep Hatay'ın yanında olacaklarını belirten Koca, "6 Şubat depreminin üzerinden 430 gün geçti. Yaşanan felaketi unutmamız söz konusu bile değil. Hüzünlü üçüncü bayramı yaşıyoruz. Daha önceki iki hüzünlü bayramda da Hatay'ımızda olmuştum. Bayramlar, kaybettiklerimizin acılarını daha fazla hissettiğimiz günler. Deprem nedeniyle hayatını kaybeden her biri ana, her biri baba, bir evlat, bir kardeş, bir arkadaş olan aziz insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Acıları içimizde ama umutlarımız hep taze. Deprem nedeniyle yaşadığımız acıları azaltmak için tüm gücümüzle gayret sarf ediyoruz. Dün buradaydık, bugün buradayız, yarın da Hatay'ımızda olacağız. Rabb’im benzer felaketleri milletimize ve insanlara göstermesin diliyorum" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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