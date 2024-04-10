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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Hatay'da bayramlaşma programına katıldı:

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Hatay, Öntürk'ün belediye başkanlığı döneminde, sizlerin gayretleri ve bizlerin destekleriyle büyük deprem felaketinin yaralarını çok hızlı şekilde saracak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 12:43 Güncelleme: 10.04.2024 - 12:43
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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Hatay'da bayramlaşma programına katıldı:
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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Hatay, Öntürk'ün belediye başkanlığı döneminde, sizlerin gayretleri ve bizlerin destekleriyle büyük deprem felaketinin yaralarını çok hızlı şekilde saracak." dedi.

        Bakan Bayraktar, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ve MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı ile Büyükşehir Belediyesince EXPO Kisecik'te düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

        Belediye personeliyle bir araya gelen Bayraktar, çalışanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

        Bayraktar, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Öntürk'ün kente güzel hizmetler yapacağına inandığını belirterek, şöyle konuştu:

        "Hatay, Öntürk'ün belediye başkanlığı döneminde, sizlerin gayretleri ve bizlerin destekleriyle büyük deprem felaketinin yaralarını çok hızlı şekilde saracak. Türkiye'de örnek bir belediye, şehir haline gelecek. Buna yürekten, bütün kalbimle inanıyorum."

        Programın ardından Bayraktar ve beraberindekiler, Öntürk'ü makamında ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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