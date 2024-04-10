Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Hatay'da bayramlaşma programına katıldı:

Programın ardından Bayraktar ve beraberindekiler, Öntürk'ü makamında ziyaret etti.

"Hatay, Öntürk'ün belediye başkanlığı döneminde, sizlerin gayretleri ve bizlerin destekleriyle büyük deprem felaketinin yaralarını çok hızlı şekilde saracak. Türkiye'de örnek bir belediye, şehir haline gelecek. Buna yürekten, bütün kalbimle inanıyorum."

Bakan Bayraktar, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ve MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı ile Büyükşehir Belediyesince EXPO Kisecik'te düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Hatay, Öntürk'ün belediye başkanlığı döneminde, sizlerin gayretleri ve bizlerin destekleriyle büyük deprem felaketinin yaralarını çok hızlı şekilde saracak." dedi.

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