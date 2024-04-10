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        Bakan Koca, Hatay'da: Acıları içimizde ama umutlarımız hep taze (2)

        BAKANKOCA, KANAAT ÖNDERİNİ ZİYARET ETTİSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samandağ ilçesi Tomruksuyu Mahallesi'nde kanaat önderi Hüsamettin Sivri ve ailesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 17:01 Güncelleme: 10.04.2024 - 17:05
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        Bakan Koca, Hatay'da: Acıları içimizde ama umutlarımız hep taze (2)
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        BAKANKOCA, KANAAT ÖNDERİNİ ZİYARET ETTİ

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samandağ ilçesi Tomruksuyu Mahallesi’nde kanaat önderi Hüsamettin Sivri ve ailesini ziyaret etti. Bakan Koca’ya, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Milletvekili Adem Yeşildal ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk eşlik etti. Ailenin Ramazan Bayramı’nı kutlayan Bakan Koca, Sivri ile bir süre sohbet etti.

        Ziyarette konuşan Hüsamettin Sivri, "Bu güzel günde bizi ziyaret ettiniz, şereflendirdiniz. Bir önceki ziyaretinizde halkımızın adına tıp merkezi istemiştik. Bizleri o zorluklardan kurtardığınız için buradaki halkımın adına teşekkür ederim. Böyle güzel bir hizmetin yapılmasından çok büyük mutluluk duyduk" dedi.

        Bakan Koca daha sonra Samandağ Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası’nda sağlık çalışanlarıyla buluştu.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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