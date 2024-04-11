Hatay Valisi Masatlı'dan huzurevi ve çocuk evlerine bayram ziyareti
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Ramazan Bayramı dolayısıyla Antakya ve İskenderun ilçelerinde huzurevi ve çocuk evlerini ziyaret etti.
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Ramazan Bayramı dolayısıyla Antakya ve İskenderun ilçelerinde huzurevi ve çocuk evlerini ziyaret etti.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Masatlı eşi Esra Masatlı’yla merkez Antakya ilçesindeki huzurevinde yaşayan yaşlı vatandaşlarla bir araya geldi.
Masatlı, burada yaşlı vatandaşların bayramını kutlayarak, karanfil verdi.
Daha sonra Antakya ve İskenderun ilçelerindeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı sevgi evlerinde kalan çocukları ziyaret eden Masatlı, burada çocuklarla bayramlaşarak çeşitli hediyeler verdi.
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