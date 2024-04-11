Hatay'da oltası elektrik teline temas edince akıma kapılan kişi öldü

Cenazeye Yılmaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Defne Devlet Hastanesi Başhekimi Barış Kavvasoğlu, AK Parti Defne İlçe Teşkilat Başkanı Kenan Türkmen ve mesai arkadaşları katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.