Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Depremden etkilenen Hatay'da çocuklar, moral bulacakları 23 Nisan'a hazırlanıyor

        MEHMET BAYRAK - Hatay'da halk dansları topluluğuna katılan ilkokul öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yapacakları gösterinin provalarında eğlenerek deprem psikolojisinden uzaklaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 11:13 Güncelleme: 21.04.2024 - 11:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremden etkilenen Hatay'da çocuklar, moral bulacakları 23 Nisan'a hazırlanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        MEHMET BAYRAK - Hatay'da halk dansları topluluğuna katılan ilkokul öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yapacakları gösterinin provalarında eğlenerek deprem psikolojisinden uzaklaşıyor.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen merkez Antakya ilçesindeki okullarda, 23 Nisan etkinlikleri için çalışmalar sürüyor.

        Akasya Mahallesi'ndeki Şehit İlker Uylaş İlkokulu bünyesinde kurulan halk dansları topluluğu, Valilik bünyesinde ilçede gerçekleştirilecek programda sahneleyecekleri gösteriye hazırlanıyor.

        Beden eğitimi öğretmeni ve halk dansları eğitmeni Halit Bozyiğit yönetimindeki toplulukta, 6-7 yaş grubundan 200 öğrenci yer alıyor.

        Öğrenciler, Hatay Merkez Spor Salonu'ndaki provalarda halay, zeybek, horon ve kolbastı öğreniyor.

        Müzik ve dansla afet psikolojisinden uzaklaşmaya çalışan çocuklar, kendilerine adanan bayramda güzel bir gösteri sunmak için çaba sarf ediyor.

        - "Gösteriyi duyunca inanılmaz mutlu oldular"

        Öğretmen Halit Bozyiğit, AA muhabirine, depremden etkilenen çocukların moral bulmasını hedeflediklerini söyledi.

        Öğrencilerin provalara heyecanla geldiğini anlatan Bozyiğit, "Öğrencilerimiz gösteriyi duyunca inanılmaz mutlu oldular. Hem sosyal ve kültürel aktivitelere katılmalarını hem de dans etmelerini amaçladık. Kendimize, 'Yıkılmış kentte umut olmaya çalışıyoruz.' sloganını geliştirdik." dedi.

        Bozyiğit, geniş kadroya sahip olduklarını ifade ederek, "Program kapsamında Türkiye'de, bu yaş kategorisindeki en kalabalık halk dansları topluluğunu oluşturduk. 200 öğrencimiz, 10 dakikalık halk dansları gösterisine hazırlanıyor. Deprem bölgesinde de bu tür çalışmaların var olduğunu göstermek istedik." diye konuştu.

        Ailelerin de etkinlik için heyecanlı olduğunu dile getiren Bozyiğit, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yapılacak gösteriye vatandaşları davet etti.

        - "Burada eğleniyor, dans ediyoruz"

        Öğrencilerden Hüseyin Alp Akman, provalara aksatmadan katıldığını belirterek, "Burada eğleniyor, dans ediyoruz. Çok heyecanlıyım, bir an önce gösteriye katılmak istiyorum." ifadesini kullandı.

        Asude Okay ve Ali Taha Tüysüz de hem gösteriye hazırlandıklarını hem de bir arada eğlendiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Seri katil Atalay Filiz'i yakalatan önemli detay!
        Seri katil Atalay Filiz'i yakalatan önemli detay!
        İki caninin para isteğini geri çevirince öldürüldü!
        İki caninin para isteğini geri çevirince öldürüldü!
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        Siyahtan beyaza...
        Siyahtan beyaza...
        OtoTekno Habertürk TV'de bugün başlıyor
        OtoTekno Habertürk TV'de bugün başlıyor
        TCMB Başkanı Karahan, Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü
        TCMB Başkanı Karahan, Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü
        Tiktok neden yasaklanıyor?
        Tiktok neden yasaklanıyor?
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        İki kent için kritik sağanak ikazı!
        İki kent için kritik sağanak ikazı!
        Bizim de Dormen'imiz var
        Bizim de Dormen'imiz var
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifası için yine sokaklarda
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifası için yine sokaklarda
        Buruk'un ilk 11'i!
        Buruk'un ilk 11'i!
        Heniyye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama
        Heniyye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama
        Dönüşlerin efendileri
        Dönüşlerin efendileri
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!

        Benzer Haberler

        İskenderun'da çocuk şenliği düzenlendi
        İskenderun'da çocuk şenliği düzenlendi
        Bakan Yardımcısı Yenigün, Hatay'da çocuklarla bisiklet sürdü
        Bakan Yardımcısı Yenigün, Hatay'da çocuklarla bisiklet sürdü
        Samandağ'da trafik denetiminde 6 sürücüye ceza uygulandı
        Samandağ'da trafik denetiminde 6 sürücüye ceza uygulandı
        Samandağ'da kursiyerler, diktikleri kıyafetleri öğrencilere hediye etti
        Samandağ'da kursiyerler, diktikleri kıyafetleri öğrencilere hediye etti
        Hatay'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        Hatay'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        Hatay'da "Afet ve Krizler Çağında Çocuk Olmak Çalıştayı" düzenlendi
        Hatay'da "Afet ve Krizler Çağında Çocuk Olmak Çalıştayı" düzenlendi