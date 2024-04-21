İskenderun'da çocuk şenliği düzenlendi

Ekinlikte, çocuklar için sportif yarışmalar ve eğitsel aktiviteler düzenlendi.

Toplum Gönüllüleri Vakfı Destek Merkezi ile İskenderun Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle İskenderun Teknik Üniversitesi yerleşkesinde düzenlenen şenliğe çok sayıda çocuk katıldı.

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