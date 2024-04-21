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        İskenderun'da çocuk şenliği düzenlendi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında çocuk şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 11:04 Güncelleme: 21.04.2024 - 11:04
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        İskenderun'da çocuk şenliği düzenlendi
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında çocuk şenliği düzenlendi.

        Toplum Gönüllüleri Vakfı Destek Merkezi ile İskenderun Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle İskenderun Teknik Üniversitesi yerleşkesinde düzenlenen şenliğe çok sayıda çocuk katıldı.

        Ekinlikte, çocuklar için sportif yarışmalar ve eğitsel aktiviteler düzenlendi.

        Şenlikte, çocuklara çeşitli hediyeler de verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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