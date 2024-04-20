Samandağ'da trafik denetiminde 6 sürücüye ceza uygulandı

Çalışmada, evrak eksiği bulunan 6 sürücüye 7 bin 995 lira ceza uygulandı, 2 motosiklet de trafikten men edildi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yapılan trafik denetimde 123 aracı kontrol etti.

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