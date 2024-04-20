Hatay'da aranan firari hükümlü yakalandı
Hatay'da Dörtyol ilçesinde hakkında 23 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Hatay'da Dörtyol ilçesinde hakkında 23 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan aranan H.E.D'nin kaldığı ikameti belirledi.
Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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