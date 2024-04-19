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        Şehit polis Şimşek'in adı, memleketi Hatay'daki okulda yaşatılacak

        Gaziantep'te kovalamaca sırasında yaşanan tek taraflı trafik kazasında şehit olan polis memuru Emirhan Şimşek'in adı, memleketi Hatay'ın Belen ilçesindeki lisede yaşatılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 20:23 Güncelleme: 19.04.2024 - 20:23
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        Şehit polis Şimşek'in adı, memleketi Hatay'daki okulda yaşatılacak
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        Gaziantep'te kovalamaca sırasında yaşanan tek taraflı trafik kazasında şehit olan polis memuru Emirhan Şimşek'in adı, memleketi Hatay'ın Belen ilçesindeki lisede yaşatılacak.

        Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motorize Yunus Timlerine bağlı motorize ekip ile şüpheli motosiklet sürücüsü arasında 4 Ekim 2023'te yaşanan kovalamaca sırasında meydana gelen tek taraflı trafik kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Emirhan Şimşek'in adı memleketi Hatay'daki okula verildi.

        Belen Kaymakamlığı kararıyla Belen Anadolu İmam Hatip Lisesinin adı "Belen Şehit Emirhan Şimşek Anadolu İmam Hatip Lisesi" olarak değiştirildi.

        Şehidin babası Salih Şimşek yaptığı konuşmada, oğlunun adının okula verilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

        Şehidin eşi Hatice Şimşek ise kendilerine destek olan herkese teşekkür ettiğini belirterek, "Biliyorum ki bizim acımız sizin acınız oldu ve bunu gönülden hissettik. Bizi çok duygulandıran olay şehidimizin isminin bu okula verilmesi oldu." dedi.

        Programın sonunda şehidin üniforması Okul Müdürü Feremez Balaman'a verildi.

        Törene şehidin 6 yaşındaki kızı Ömür ve yakınlarının yanı sıra, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Ayvazoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Volkan Cansever, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Bozkurt ve öğretmenler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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