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        Hatay'da otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

        Hatay'ın Antakya ilçesinde otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 17:44 Güncelleme: 19.04.2024 - 17:44
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        Hatay'da otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
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        Hatay'ın Antakya ilçesinde otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Güzelburç Mahallesi Atatürk Caddesi'nde park halindeki otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini fark edenler durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kedi yavrusunu sıkıştığı yerden çıkardı.

        Kedi yavrusu, yapılan kontrollerinin ardından doğal ortamına bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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