Hatay'da otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
Hatay'ın Antakya ilçesinde otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Güzelburç Mahallesi Atatürk Caddesi'nde park halindeki otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini fark edenler durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kedi yavrusunu sıkıştığı yerden çıkardı.
Kedi yavrusu, yapılan kontrollerinin ardından doğal ortamına bırakıldı.
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