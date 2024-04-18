Hatayspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Erdemli Atış Poligonu’nda teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan ve 1 saat 30 dakika süren antrenmanda dar alan çalışması gerçekleştirildi. Üst üste yaşanan puan kayıplarının ardından Antalyaspor maçını çıkış maçı olarak gören Hatayspor, 3 puan parolasıyla hazırlıklarını sürdürecek.

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