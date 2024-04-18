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        Hatayspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Hatayspor, Süper Lig'in 33'üncü haftasında pazar günü deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 21:40 Güncelleme: 18.04.2024 - 21:45
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        Hatayspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Hatayspor, Süper Lig’in 33'üncü haftasında pazar günü deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.

        Erdemli Atış Poligonu’nda teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan ve 1 saat 30 dakika süren antrenmanda dar alan çalışması gerçekleştirildi. Üst üste yaşanan puan kayıplarının ardından Antalyaspor maçını çıkış maçı olarak gören Hatayspor, 3 puan parolasıyla hazırlıklarını sürdürecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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