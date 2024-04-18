Hatay'da yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı

Arslan, AA muhabirine, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.

Yumurtalardan çıkan 11 civcivi inceleyen Arslan, yavrulardan birinin 4 ayaklı olduğunu fark etti.

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