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        Hatay'da yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, evde beslenen tavuğun yumurtasından 4 ayaklı civciv çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 14:23 Güncelleme: 18.04.2024 - 14:23
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        Hatay'da yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, evde beslenen tavuğun yumurtasından 4 ayaklı civciv çıktı.

        Sanayi Mahallesi'nde yaşayan Gülizar Arslan'ın evinde beslediği tavuğu kuluçkaya yattı.

        Yumurtalardan çıkan 11 civcivi inceleyen Arslan, yavrulardan birinin 4 ayaklı olduğunu fark etti.

        Arslan, AA muhabirine, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.

        Tavuğun 4 ayaklı yavruyu da sahiplendiğini belirten Arslan, yakınlarının civcivi görmeye geldiğini anlattı.

        Arslan, civcivleri özenle büyüteceğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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