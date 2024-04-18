Hatay'da yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, evde beslenen tavuğun yumurtasından 4 ayaklı civciv çıktı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, evde beslenen tavuğun yumurtasından 4 ayaklı civciv çıktı.
Sanayi Mahallesi'nde yaşayan Gülizar Arslan'ın evinde beslediği tavuğu kuluçkaya yattı.
Yumurtalardan çıkan 11 civcivi inceleyen Arslan, yavrulardan birinin 4 ayaklı olduğunu fark etti.
Arslan, AA muhabirine, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.
Tavuğun 4 ayaklı yavruyu da sahiplendiğini belirten Arslan, yakınlarının civcivi görmeye geldiğini anlattı.
Arslan, civcivleri özenle büyüteceğini sözlerine ekledi.
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