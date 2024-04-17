Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk, depremzede esnafla bir araya geldi

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, depremlerde zarar gören Tarihi Uzun Çarşı'da esnafı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Öntürk, 6 Şubat 2023'teki depremlerde tarihi çarşıda yıkılan iş yerlerinin yerine yapılan inşaat çalışmalarında incelemelerde bulunarak, esnafın sorunlarını dinledi.

Öntürk, seçimi geride bıraktıklarını, Hatay'ı yeniden ihya ve inşa etmek, kentin ekonomisinde önemli katkısı olan tarihi çarşı ile esnafın güçlendirilerek ayağa kaldırılmasını sağlamak adına çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.