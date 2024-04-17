Hatay'da iş yerinden hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çay Mahallesi'nde 2 iş yerinde meydana gelen hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı.
Polis ekipleri, kimliği belirlenen K.Y'yi bulunduğu adreste yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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