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        Hatay'da iş yerinden hırsızlık şüphelisi tutuklandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 14:03 Güncelleme: 17.04.2024 - 14:03
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        Hatay'da iş yerinden hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çay Mahallesi'nde 2 iş yerinde meydana gelen hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı.

        Polis ekipleri, kimliği belirlenen K.Y'yi bulunduğu adreste yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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