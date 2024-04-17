Hatay'da kahvehanede kumar oynayan 2 kişiye para cezası

İş yeri sahibi İ.K. hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Mahallesi'ndeki bir kıraathanede kumar oynandığını tespit etti.

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