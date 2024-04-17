Hatay'da kahvehanede kumar oynayan 2 kişiye para cezası
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kumar oynarken yakalanan 2 kişiye 12 bin 850 lira ceza uygulandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kumar oynarken yakalanan 2 kişiye 12 bin 850 lira ceza uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Mahallesi'ndeki bir kıraathanede kumar oynandığını tespit etti.
Kahvehanede denetim yapan ekipler, kumar oynadığı tespit edilen 2 kişiye 12 bin 850 lira idari ceza uyguladı.
İş yeri sahibi İ.K. hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapıldı.
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