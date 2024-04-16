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        İki kardeş arazilerinde buldukları sikkeleri müzeye teslim etti

        HATAY'ın merkez Antakya ilçesinde evlerinin bahçesinde Bizans dönemine ait 22 sikke bulan İsmet ve Casim Kaya kardeşler, eserleri jandarmaya teslim etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 23:51 Güncelleme: 16.04.2024 - 23:55
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        İki kardeş arazilerinde buldukları sikkeleri müzeye teslim etti
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        HATAY’ın merkez Antakya ilçesinde evlerinin bahçesinde Bizans dönemine ait 22 sikke bulan İsmet ve Casim Kaya kardeşler, eserleri jandarmaya teslim etti.

        Antakya ilçesinde iki kardeş kendilerine ait arazide buldukları tarihi sikkeleri jandarmaya haber verdi. İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Saçaklı Mahallesi’nde bir vatandaşın kendi tapulu arazisinde Bizans Dönemine ait olduğu değerlendirilen 22 adet sikke bulduğunu beyan etmesi üzerine; Hatay Müze Müdürlüğü yetkililerine bilgi verilerek şahsın bulmuş olduğu sikkeleri kendi rızası ile Müze Müdürlüğü görevlilerine teslim etmesi sağlanmıştır.” ifadelerine yer verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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