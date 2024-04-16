Hatay Valisi Masatlı'dan Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk'e ziyaret

Vali Masatlı da göreve başlayan Öntürk'ün Hatay'ın ihya ve inşasında başarılı işlere imza atacağına inandığını söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Öntürk, Hatay'a daha iyi hizmet sunulması için el birliğiyle çalışacaklarını iletti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Öntürk EXPO Kisecik'teki makam girişinde karşıladığı Vali Masatlı'ya yapılacak hizmetler ve projeleri hakkında bilgi verdi.

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