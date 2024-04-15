Dörtyol'da kros ve uzun atlama yarışması düzenlendi

Bu kapsamda Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen kros ve uzun atlama yarışmasına 100 öğrenci katıldı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında spor müsabakaları organize edildi.

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