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        Dörtyol'da kros ve uzun atlama yarışması düzenlendi

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, öğrenciler arasında kros ve uzun atlama yarışması düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 17:29 Güncelleme: 15.04.2024 - 17:29
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        Dörtyol'da kros ve uzun atlama yarışması düzenlendi
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, öğrenciler arasında kros ve uzun atlama yarışması düzenlendi.

        İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında spor müsabakaları organize edildi.

        Bu kapsamda Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen kros ve uzun atlama yarışmasına 100 öğrenci katıldı.

        Müsabakalarda dereceye giren sporcular ödülleri, 23 Nisan'da yapılacak törende verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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