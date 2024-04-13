Hatay'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Hatay'ın Altınözü ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Hanyolu Mahallesi'ndeki tarlada Aytaç Altıok (42) idaresindeki traktör devrildi.
Sürücünün aracın altında kaldığı kazanın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibinin incelemesinde yaşamını yitirdiği belirlenen Altıok'un cenazesi, Altınözü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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