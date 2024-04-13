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        Hatay'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

        Hatay'ın Altınözü ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 20:07 Güncelleme: 13.04.2024 - 20:07
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        Hatay'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
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        Hatay'ın Altınözü ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        Hanyolu Mahallesi'ndeki tarlada Aytaç Altıok (42) idaresindeki traktör devrildi.

        Sürücünün aracın altında kaldığı kazanın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekibinin incelemesinde yaşamını yitirdiği belirlenen Altıok'un cenazesi, Altınözü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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