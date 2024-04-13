Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Konteyner kentte açılan kurs kadınları organik sabun üretimiyle tanıştırıyor

        ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'ın İskenderun ilçesindeki konteyner kente açılan kursta zeytinyağı ve çiçeklerden organik sabun yapmayı öğrenen kadınlar, depremin olumsuz etkinlerinden üretimle uzaklaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 11:07 Güncelleme: 13.04.2024 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konteyner kentte açılan kurs kadınları organik sabun üretimiyle tanıştırıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'ın İskenderun ilçesindeki konteyner kente açılan kursta zeytinyağı ve çiçeklerden organik sabun yapmayı öğrenen kadınlar, depremin olumsuz etkinlerinden üretimle uzaklaşıyor.

        Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve IC İbrahim Çeçen Vakfı işbirliğinde, Yunus Emre Mahallesi'ndeki İbrahim Çeçen Vakfı Konteyner Kenti'nde sabun üretimi kursu açıldı.

        Haftada 4 gün düzenlenen kursta eğitim alan 48 depremzede kadın, oluşturulan atölyede zeytinyağından organik el sabunu yapıyor.

        Sabunda kullanılan yağı, yörede yetişen defne yaprağı ile biberiye, kantaron ve aloe vera gibi çiçeklerle fermente eden kursiyerler, farklı renk, kokularda 50 çeşit oluşturuyor.

        Kadınlar, atık yağları geri dönüştürerek temizlikte kullanılan sabunlar da üretiyor.

        Artık kendi ellerinden çıkan sabunları kullanmaya başlayan kursiyerler, meslek öğrenip, sosyalleşerek afetin olumsuz etkisinden uzaklaşıyor.

        - "Biz öğrettik, onlar üretimini yaptılar"

        Usta öğretici Ferhan Velioğlu, AA muhabirine, kadınların kursta güzel zaman geçirdiğini söyledi.

        Çalışmayla geleneksel bir mesleği de yaşattıklarını dile getiren Velioğlu, şöyle konuştu:

        "Hatay'ın yöresel zeytinyağı ve bölgede yetişen çiçeklerle sabunlarımızı zenginleştiriyoruz. 50 çeşit sabunumuz var. Evlerde kullanılan atık yağları da sabun üretiminde değerlendiriyoruz. Kursiyerlerimizin bir nebze de olsa yaralarını sarmak, gözlerindeki yaşı silmek, umut olmak adına eğitim vermeye başladık. Biz öğrettik, onlar üretimini yaptılar. Ellerinde mesleki bir bilezik oldu, gelir elde etmeye de başladılar."

        Kursiyerlerden 35 yaşındaki Emine Özyurt da mesleki eğitimin psikolojisine olumlu katkı sunduğunu vurgulayarak, "İnsanın bir şeyler öğrenip yapması kadar güzel şey yok." dedi.

        Seda Şahin (48) de ürettiği sabunları temizlikte kullandığını anlattı.

        Farklı renk ve kokuda sabunlar ürettiğini belirten 64 yaşındaki Nursel Gezgin de "Atalarımız, dedelerimiz gibi organik sabun yapmayı öğrenmek bizleri mutlu etti." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        1 kişi yaşamını yitirdi, yaralılar var! Tahliyeler sürüyor... Teleferik faciası!
        1 kişi yaşamını yitirdi, yaralılar var! Tahliyeler sürüyor... Teleferik faciası!
        Bayram dönüşü! Ağır vasıtalara istisna
        Bayram dönüşü! Ağır vasıtalara istisna
        Dünyadan İsrail, İran ve Filistin uyarısı: Bölgeye gitmeyin
        Dünyadan İsrail, İran ve Filistin uyarısı: Bölgeye gitmeyin
        İşte Santos'un 11'i!
        İşte Santos'un 11'i!
        Altın vize: Neden bazı ülkeler uygulamadan vazgeçiyor?
        Altın vize: Neden bazı ülkeler uygulamadan vazgeçiyor?
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Hamilelikte doğru sanılan 10 hurafe
        Hamilelikte doğru sanılan 10 hurafe
        Ünlü moda tasarımcısı Roberto Cavalli hayatını kaybetti
        Ünlü moda tasarımcısı Roberto Cavalli hayatını kaybetti
        Gelinle damada 2 milyon lira takıldı
        Gelinle damada 2 milyon lira takıldı
        Kahve zincirine silahlı ve taşlı saldırı
        Kahve zincirine silahlı ve taşlı saldırı
        Fırtına'ya evinde şok!
        Fırtına'ya evinde şok!
        "Neden kaçtığımı anladınız mı?"
        "Neden kaçtığımı anladınız mı?"
        İran İsrail'e misilleme saldırısı düzenleyecek mi?
        İran İsrail'e misilleme saldırısı düzenleyecek mi?
        Nuri Alço'dan haber var
        Nuri Alço'dan haber var
        Sürücünün öldüğü an kamerada!
        Sürücünün öldüğü an kamerada!
        Rusya'dan kıtalararası balistik füze denemesi
        Rusya'dan kıtalararası balistik füze denemesi
        Ölü doğan bebeklerini boş araziye gömdüler
        Ölü doğan bebeklerini boş araziye gömdüler
        Fenerbahçe Alagöz finalde!
        Fenerbahçe Alagöz finalde!
        TRT Arapça ekibine Gazze'de saldırı
        TRT Arapça ekibine Gazze'de saldırı
        Şanlıurfa'da dereye giren çocuk boğuldu
        Şanlıurfa'da dereye giren çocuk boğuldu

        Benzer Haberler

        Hatay'daki tarihi Uzun Çarşı'da, tescilli lezzet kömbenin yapımı sürüyor
        Hatay'daki tarihi Uzun Çarşı'da, tescilli lezzet kömbenin yapımı sürüyor
        Hatay'da kaybolan 51 yaşındaki kadın aranıyor
        Hatay'da kaybolan 51 yaşındaki kadın aranıyor
        Hatay'da ayağına demir korkuluk saplanan kişi yaralandı
        Hatay'da ayağına demir korkuluk saplanan kişi yaralandı
        Hatay'da trafik polisini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
        Hatay'da trafik polisini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
        Hatay Valisi Masatlı'dan huzurevi ve çocuk evlerine bayram ziyareti
        Hatay Valisi Masatlı'dan huzurevi ve çocuk evlerine bayram ziyareti
        Hatay'da oltası elektrik teline temas edince akıma kapılan kişi öldü
        Hatay'da oltası elektrik teline temas edince akıma kapılan kişi öldü