Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da trafik kazasında ölen uzman çavuşun cenazesi defnedildi

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde trafik kazasında yaşamını yitiren uzman çavuş Özcan Özbey'in cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 16:42 Güncelleme: 13.04.2024 - 16:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da trafik kazasında ölen uzman çavuşun cenazesi defnedildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde trafik kazasında yaşamını yitiren uzman çavuş Özcan Özbey'in cenazesi toprağa verildi.

        Özerli Mahallesi'nde 8 Nisan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan Özbey, kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti.

        Özbey'in cenazesi, Yayladağı ilçesi Yeniceköy Mahallesi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

        Cenazeye Özbey'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yayladağı Kaymakamı Halil Yazıcı ve Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın da katıldı.

        Özbey'in kullandığı 31 SK 618 plakalı otomobil ile M.F. idaresindeki 31 MD 2801 plakalı otomobilin çarpışması sonucu sürücüler ve araçlardaki 2 kişi yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        1 kişinin öldüğü teleferik faciasında herkes kurtarıldı
        1 kişinin öldüğü teleferik faciasında herkes kurtarıldı
        Tatil için gelmiş!
        Tatil için gelmiş!
        Boşanma aşamasında cinayet! 22 yaşındaki eşe 3 kurşun
        Boşanma aşamasında cinayet! 22 yaşındaki eşe 3 kurşun
        UEFA ülke puanı için kritik viraj!
        UEFA ülke puanı için kritik viraj!
        "8 ayda yaklaşık 7 bin etkinlik"
        "8 ayda yaklaşık 7 bin etkinlik"
        İşte Santos'un 11'i!
        İşte Santos'un 11'i!
        Sabahları erken kalkabilmenin 10 yolu
        Sabahları erken kalkabilmenin 10 yolu
        Ünlü oyuncu hırsız yakaladı
        Ünlü oyuncu hırsız yakaladı
        Dünyadan İsrail, İran ve Filistin uyarısı: Bölgeye gitmeyin
        Dünyadan İsrail, İran ve Filistin uyarısı: Bölgeye gitmeyin
        Bu 3 besini buzdolabından uzak tutun!
        Bu 3 besini buzdolabından uzak tutun!
        Hamilelikte doğru sanılan 10 hurafe
        Hamilelikte doğru sanılan 10 hurafe
        Bayram trafiği artıyor! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        Bayram trafiği artıyor! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        İzmir'de cinayet! Eşi, sevgilisiyle tetikçi tutup öldürmüş!
        İzmir'de cinayet! Eşi, sevgilisiyle tetikçi tutup öldürmüş!
        İş insanı hayranından Sibel Can jest
        İş insanı hayranından Sibel Can jest
        Hindistan sandık başına gidiyor: 'Dünyanın en büyük seçimi' hakkında neler biliyoruz?
        Hindistan sandık başına gidiyor: 'Dünyanın en büyük seçimi' hakkında neler biliyoruz?
        Süper Lig'in ilk yabancı VAR'ı açıklandı!
        Süper Lig'in ilk yabancı VAR'ı açıklandı!
        Altın vize: Neden bazı ülkeler uygulamadan vazgeçiyor?
        Altın vize: Neden bazı ülkeler uygulamadan vazgeçiyor?
        Kıraathanede öldürülmüştü! Sıcak gelişme!
        Kıraathanede öldürülmüştü! Sıcak gelişme!
        Sydney'de AVM'de bıçaklı saldırı! 5 ölü
        Sydney'de AVM'de bıçaklı saldırı! 5 ölü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa'ya Filistin mektubu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa'ya Filistin mektubu

        Benzer Haberler

        Konteyner kentte açılan kurs kadınları organik sabun üretimiyle tanıştırıyo...
        Konteyner kentte açılan kurs kadınları organik sabun üretimiyle tanıştırıyo...
        Hatay'daki tarihi Uzun Çarşı'da, tescilli lezzet kömbenin yapımı sürüyor
        Hatay'daki tarihi Uzun Çarşı'da, tescilli lezzet kömbenin yapımı sürüyor
        Hatay'da kaybolan 51 yaşındaki kadın aranıyor
        Hatay'da kaybolan 51 yaşındaki kadın aranıyor
        Hatay'da ayağına demir korkuluk saplanan kişi yaralandı
        Hatay'da ayağına demir korkuluk saplanan kişi yaralandı
        Hatay'da trafik polisini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
        Hatay'da trafik polisini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
        Hatay Valisi Masatlı'dan huzurevi ve çocuk evlerine bayram ziyareti
        Hatay Valisi Masatlı'dan huzurevi ve çocuk evlerine bayram ziyareti