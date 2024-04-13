Hatay'daki tarihi Uzun Çarşı'da, tescilli lezzet kömbenin yapımı sürüyor

Hatay'da tarihi Uzun Çarşı'daki tatlıcı esnafı, coğrafi işaret tescilli kömbenin yapımına devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde çok sayıda dükkanın yıkıldığı çarşıda, işletmeleri ayakta kalan ya da onarım çalışmalarını tamamlayan tatlıcılar, 2022'de coğrafi işaret belgesiyle tescillenen Hatay kömbesini müşterileriyle buluşturuyor.

Hamuruna 7 farklı baharat katılarak, cevizli, susamlı, hurmalı ve fıstıklı olmak üzere 4 çeşit hazırlanan kömbeler, taş fırınlarda pişiriliyor.