Hatay'da ayağına demir korkuluk saplanan kişi yaralandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, ayağına demir korkuluk saplanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, ayağına demir korkuluk saplanan kişi hastaneye kaldırıldı.
İsmi henüz öğrenilemeyen kadın, Numune Mahallesi'nde üzerine düştüğü demir korkuluğun ayağına saplanması sonucu yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiyenin demiri kesmesinin ardından ambulansa taşınan yaralı, İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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