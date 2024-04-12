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        Hatay'da ayağına demir korkuluk saplanan kişi yaralandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, ayağına demir korkuluk saplanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 15:10 Güncelleme: 12.04.2024 - 15:10
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        Hatay'da ayağına demir korkuluk saplanan kişi yaralandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, ayağına demir korkuluk saplanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        İsmi henüz öğrenilemeyen kadın, Numune Mahallesi'nde üzerine düştüğü demir korkuluğun ayağına saplanması sonucu yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        İtfaiyenin demiri kesmesinin ardından ambulansa taşınan yaralı, İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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