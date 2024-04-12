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        Hatay'da trafik polisini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, kardeşine ceza yazan trafik polisini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 13:10 Güncelleme: 12.04.2024 - 13:10
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        Hatay'da trafik polisini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
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        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, kardeşine ceza yazan trafik polisini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

        Valiliğin açıklamasına göre, trafik polisi C.Ö, ilçe merkezinde ehliyetsiz araç kullandığı belirlenen sürücü Abdurrahman İ'ye ceza kesip hakkında yasal işlem başlattı.

        Sürücünün yanındaki ağabeyi Ahmet İ, bu nedenle tartıştığı polis memuru C.Ö'yü bıçakla yaraladı.

        C.Ö, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

        Gözaltına alınan Ahmet İ, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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