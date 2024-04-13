TIR portakal bahçesine devrildi; sürücü yaralı

Kaza, saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Sebahattin Öz’ün kullandığı 31 RN 193 plakalı TIR virajda, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu portakal bahçesine devrildi. Kazada hafif yaralanan Öz, olay yerine gelen ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili Erzin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı.

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