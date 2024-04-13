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        TIR portakal bahçesine devrildi; sürücü yaralı

        HATAY'ın Erzin ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, portakal bahçesine devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 17:51 Güncelleme: 13.04.2024 - 17:55
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        TIR portakal bahçesine devrildi; sürücü yaralı
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        HATAY’ın Erzin ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, portakal bahçesine devrildi. Kazada sürücü Sebahattin Öz (51) yaralandı.

        Kaza, saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Sebahattin Öz’ün kullandığı 31 RN 193 plakalı TIR virajda, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu portakal bahçesine devrildi. Kazada hafif yaralanan Öz, olay yerine gelen ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili Erzin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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