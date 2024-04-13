Hatay'da kazada yaşamını yitiren uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

HATAY’ın Dörtyol ilçesinde trafik kazasında yaşamını yitiren Uzman Çavuş Özcan Özbey'in (27) cenazesi toprağa verildi.

Kaza, 8 Nisan’da Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde meydana geldi. Uzman Çavuş Özcan Özbey'in kullandığı 31 SK 618 plakalı otomobil ile M.F. idaresindeki 31 MD 2801 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ve araçlardaki 2 kişi yaralandı. Uzman Çavuş Özbey, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Özbey'in cenazesi, Yayladağı ilçesi Yeniceköy Mahallesi'ne getirildi. Törene Yayladağı Kaymakamı Halil Yazıcı ve Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın ve Özbey'in ailesi ile yakınları da katıldı. Özbey’in cenazesi, kılınan namazın ardından gözyaşları arasında mahalle mezarlığına defnedildi.