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        Hatay'da istinat duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Hatay'ın Antakya ilçesinde istinat duvarına çarpan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 23:29 Güncelleme: 14.04.2024 - 23:29
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        Hatay'da istinat duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Hatay'ın Antakya ilçesinde istinat duvarına çarpan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Suriye uyruklu Nurulhüda Sufan (23) yönetimindeki 31 AEN 423 plakalı otomobil, Günyazı Mahallesi'nde istinat duvarına çarparak yaklaşık 5 metre yükseklikten tarlaya düştü.

        Kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Defne Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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