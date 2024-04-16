Hatay'da kontrolden çıkan otomobil park halindeki 2 araca çarptı, sürücü kaza yerini terk etti

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 CRM 736 plakalı otomobil, Meydan Mahallesi’nde kontrolden çıkarak park halindeki iki araca çarptı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkan otomobil park halindeki iki araca çarparak devrildi, sürücüsü kaza yerini terk etti.

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