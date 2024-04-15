Hatay Büyükşehir Belediyesinde yeni dönemin ilk meclisi toplandı

Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mehmet Öntürk başkanlığında ilk kez toplandı.

Hatay Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı olağan toplantısı birinci birleşimi, Büyükşehir Belediyesi Yerleşkesinde gerçekleştirdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda, gündem maddeleri okundu.

Toplantının açılışında konuşan Başkan Öntürk, Hatay için birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yaparak seçilen yeni ilçe belediye başkanlarına ve meclis üyelerine görevlerinde başarılar diledi.

Seçim sonuçlarıyla birlikte siyasetin sona erdiğini ve artık hizmet için gayret edilmesi gerektiğine vurgu yapan Öntürk, 15 ilçeye eşit mesafede olacağını ve adaletten asla taviz vermeyeceğini belirtti.

Toplantıda başkanvekilleri, divan katipliği, encümen ve ihtisas komisyon üyelerinin seçimi yapıldı.

Ayrıca Türkiye Belediyeler Birliği, Çukurova Belediyeler Birliği, Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Tarihi Kentler Birliği ve Sağlıklı Kentler Birliğine üye seçimleri de gerçekleştirildi.