Hatay'da bir çiftçi bahçesini sürerken bulduğu 22 sikkeyi jandarmaya teslim etti

Jandarma ekipleri Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 22 sikkeyi Hatay Müze Müdürlüğüne teslim etti.

Hatay'da bir çiftçi, bahçesini sürerken bulduğu 22 sikkeyi jandarma ekiplerine teslim etti.

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